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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

القضاء الإداري يصدر حكم في دعوى تسليم الهارب محمد علي إلى مصر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي ضد وزير الخارجية وآخرين والتي يطالب فيها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.

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التحقيق مع متهمين بسرقة مشغولات ذهبية في الشروق

تحقق نيابة الشروق، مع شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب التسلق في مدينة الشروق.

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أول مارس.. استئناف طفل على سجنه 10 سنوات بتهمة قتل زوج والدته بالأميرية

حددت محكمة مستأنف الطفل، جلسة أول مارس المقبل لنظر استئناف طفل على سجنه 10 سنوات بتهمة قتل زوج والدته بالأميرية.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 14 مليار جنيه قيمة قضايا أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و13 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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للمرة الثالثة.. مرتضى منصور يطعن على حكم حل مجلس إدارة نادي الزمالك

تقدم مرتضى منصور بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة منه، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين وهاني زادة، والتي تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

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السجن 10 سنوات لطفل بتهمة قتل زوج والدته في الزيتون

قضت محكمة الطفل بالأميرية، بالسجن 10 سنوات لطفل بتهمة قتل زوج والدته في الزيتون.

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"أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد، والتصدي لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

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