أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تطعيم الأطباء والنشاط الرياضي.. تعرف على أبرز قرارات لجنة أزمة كورونا

Print
تطعيم الأطباء والنشاط الرياضي.. تعرف على أبرز قرارات لجنة أزمة كورونا تطعيم الأطباء والنشاط الرياضي.. تعرف على أبرز قرارات لجنة أزمة كورونا

مصراوي Masrawy

09:48 م السبت 13 فبراير 2021

(مصراوي):

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة ، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

جاء ذلك مساء اليوم السبت، على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء.

في التقرير التالي نرصد أهم تلك القرارات التي صدرت من اليوم..

- مجلس الوزراء: مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

اقرأ التفاصيل..

- الوزراء: تأجيل المسابقات الرياضية للناشئين حتى أبريل.. واستمرار تدريبات الأندية

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

اقرأ التفاصيل..

- الصحة: تطعيم جميع الأطباء في جميع مستشفيات الجمهورية السبت المقبل

أعلنت وزيرة الصحة، أنه سيتم اعتبارًا من السبت المقبل البدء في تطعيم المستشفيات أيًا كانت الجهة التابعة لها، بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.

اقرأ التفاصيل..

- وزيرة التضامن تكشف موقف الحضانات بشأن العودة للعمل في ظل أزمة كورونا

وافق مجلس الوزراء على تأجيل المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من أبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى.

اقرأ التفاصيل..

- وزيرة الصحة: إمدادات الأكسجين مستقرة.. وتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا السبت

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأكسجين الطبي متوافر بشكل كبير، مؤكدة أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمدادات الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجي منه يبلغ مليون و160 ألف لتر.

اقرأ التفاصيل..

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

شبكة عيون الإخبارية