أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية خلال يومي الأحد والاثنين.

وجاءت توقعات حالة الطقس على النحو التالي:

الأحد 14 فبراير

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 15 فبراير

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.

اقرأ أيضًا..

- "الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لدرجات حرارة "قطبية" غير مسبوقة

​