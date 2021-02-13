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أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

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أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

مصراوي Masrawy

09:31 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية خلال يومي الأحد والاثنين.

وجاءت توقعات حالة الطقس على النحو التالي:

الأحد 14 فبراير

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 15 فبراير

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.

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