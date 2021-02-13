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شرطة الرياض: القبض على شخص يقود مركبته عكس اتجاه السير

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شرطة الرياض: القبض على شخص يقود مركبته عكس اتجاه السير شرطة الرياض: القبض على شخص يقود مركبته عكس اتجاه السير
اتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

شرطة الرياض: القبض على شخص يقود مركبته عكس اتجاه السير

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يقود مركبته عكس اتجاه السير في أحد الطرق الرئيسة بمدينة الرياض، وتوثيق ما قام به ونشره، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية، قيامه بسرقة (3) مركبات وتم استردادها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.شرطة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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