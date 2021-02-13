أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

وزراء الداخلية العرب: جماعة الحوثي تسعى لتقويض أمن

Print
وزراء الداخلية العرب: جماعة الحوثي تسعى لتقويض أمن السعودية وزراء الداخلية العرب: جماعة الحوثي تسعى لتقويض أمن

مصراوي Masrawy

09:33 م السبت 13 فبراير 2021

كتب - ​علاء عمران:

تعرب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها المليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية، والتي كانت آخرها محاولة هذه المليشيات استهداف مطار أبها المدني اليوم السبت بطائرة دون طيار ( مفخخة ).

وذكرت الأمانة للوزراء العرب، في بيان صحفي اليوم السبت، أنها تدين هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه المليشيات استهداف أمن المملكة ومنشآتها وأعيانها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية كلها، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على الممارسات العدائية والإرهابية الممنهجة لهذه الجماعة ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية العزيزة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها.

وأشادت الأمانة بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف للدفاع عن أراضي المملكة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية