"الشباب" يُسقط "النصر" برباعية.. ويُحكم القبضة على صدارة الدوري

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الأصفر تلقى أول هزيمة في "مرسول بارك".. و"حمدالله" أضاع ركلة جزاء

نجح الشباب في اجتياز عقبة مهمة في طريقه نحو الفوز بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتغلب الشباب على شقيقه النصر بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الديربي بينهما في الجولة الـ18 من المسابقة.

أهداف المباراة جاء منها هدفان في شوطها الأول عن طريق محترفَي الفريق بانيغا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ17، وكريستيان جوانكا في الدقيقة الـ28، قبل أن يضيف جوانكا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة الـ82، والمحترف إيغالو الهدف الرابع في الدقيقة الـ92.

المباراة شهدت إهدار محترف النصر عبد الرزاق حمد الله ركلة جزاء في الدقيقة الـ89؛ إذ نجح حارس الشباب زيد البواردي في التصدي لها.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب إلى النقطة الـ38 في صدارة جدول المسابقة، فيما يبقى النصر عند رصيده السابق البالغ 25 نقطة.

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