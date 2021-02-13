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يوثِّق حادث "تقاطع الموت" بمكة.. راح ضحيته شخص وأُصيب 5 آخرون

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فيديو يوثِّق حادث "تقاطع الموت" بمكة.. راح ضحيته شخص وأُصيب 5 آخرون يوثِّق حادث "تقاطع الموت" بمكة.. راح ضحيته شخص وأُصيب 5 آخرون
السكان لـ"سبق": مطبات صناعية كفيلة بإنهاء المشكلة

فيديو يوثِّق حادث

وثَّقت كاميرات أحد المنازل حادث تقاطع مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة المكرمة، الذي راح ضحيته مقيم من الجنسية المصرية بعد حادث مروِّع وقع عصر أمس.

وأظهر المقطع حاجة التقاطع إلى وضع مطبات صناعية على وجه السرعة لتفادي الحوادث التي يشهدها الموقع بشكل متكرر.

وكان عدد من سكان مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة المكرمة قد طالبوا أمس في تقرير نشرته "سبق" بعنوان "تقاطع الموت بمكة ومناشدات الأهالي.. مطبات صناعية تنهي المشكلة" بضرورة استحداث مطبات صناعية على مداخل تقاطع أسموه بـ"تقاطع الموت"؛ لكثرة الحوادث الدامية والمميتة فيه، وكان آخرها أمس.

وفي شكوى تلقتها "سبق" أكد السكان أن التقاطع الواقع بجوار سور بلدية جنوب مكة المزمع تنفيذ مبنى البلدية فيه يحتوي على 4 مداخل، ويشهد مستمرة نظرًا لغياب مطبات التهدئة، فضلاً عن أن البعض يتعمد السير عكسًا للدخول والخروج من المخطط.

وناشد السكان بشكل عاجل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة ومرور مكة، ضرورة استحداث مطبات لتهدئة الوضع حلاً لمشكلة التقاطع الذي أسموه بـ "تقاطع الموت".

وكان حادث تصادم قد وقع أمس في التقاطع نفسه، وراح ضحيته شخص، وأُصيب 5 أشخاص آخرين، حالتان منهم وُصفت بالخطيرة؛ وهو ما حرك مطالب السكان بإنشاء واستحداث مطبات تهدئة في ذلك التقاطع على وجه السرعة. حادث تصادم حادث مروع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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