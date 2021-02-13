كورونا عربيًّا: 2190 إصابة في العراق و1240 حالة جديدة في الأردن

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6 وفيات في الكويت وإجمالي الإصابات في الجزائر يصل إلى 110513

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 344803 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 325892 حالة شفاء بعد تسجيل 1181 حالة إضافية، كما سجلت11 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 4444 حالة.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 478135.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8460، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 458504.

وفي السياق ذاته، سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 641628 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13164. فيما تم تسجيل 1158 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 605980 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 22484، منهم 271 يرقدون في غرف العناية المركزة.

وسجّلت الكويت اليوم 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 176903 حالات، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 998 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في تصريح صحفي: "إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، 10651 حالة".

وأضاف السند بأن عدد المسحات التي أُجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 9119 مسحة؛ ليبلغ مجموع الفحوص 1660406 فحوص. مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9.1 %.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 717 إصابة في الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 165254 حالة.

وفي الجزائر سجّلت السلطات المحلية خلال الساعات الـ 24 الماضية 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة، وتعافي 188.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار في لقاء إعلامي يومي أن إجمالي عدد المصابين بلغ 110513، وحالات الشفاء 75816، والوفاة 2935.فيروس كورونا الجديد