البحرين تندِّد بشدة باستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي

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أشادت بجهوزية وشجاعة "التحالف" في التصدي لهذه الهجمات

ندَّدت مملكة البحرين واستنكرت بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مفخخة دون طيار، في عمل إرهابي جبان، يستهدف حياة الأبرياء الآمنين، والمنشآت المدنية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان بشجاعة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاعتراض هذه الطائرة، وتدميرها، مجددة في الوقت نفسه موقف مملكة البحرين المساند والداعم دائمًا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، ولكل مَن يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، ووقوفها التام معها فيما تتخذه من تدابير رادعة لمواجهة الاعتداءات الحوثية الآثمة.ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها مطار أبها الدولي البحرين