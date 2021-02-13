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جثة داخل الحمام.. مصرع عجوز اختناقا بدخان حريق فيلا مستشار بالهرم

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جثة داخل الحمام.. مصرع عجوز اختناقا بدخان حريق فيلا مستشار بالهرم جثة داخل الحمام.. مصرع عجوز اختناقا بدخان حريق فيلا مستشار بالهرم

مصراوي Masrawy

09:12 م السبت 13 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

لقيت عجوز مصرعها اختناقا بالدخان إثر اندلاع حريق في شقة داخل فيلا مستشار بشارع أبو الهول السياحي بالهرم، مساء السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في فيلا بالشارع المشار إليه.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء.

وتبين نشوب حريق في فيلا مقسمة إلى وحدات سكنية، واندلاع النيران في شقة بالطابق الثاني نتج عنها مصرع سيدة تبلغ من العمر 75 سنة اختناقا بالدخان داخل دورة المياه.

وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف الثلاث والصالة، وتمكن محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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