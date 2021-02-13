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رئيس البرلمان يتفقد مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

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رئيس البرلمان يتفقد مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة (صور) رئيس البرلمان يتفقد مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

مصراوي Masrawy

09:01 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تفقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

خلال الزيارة اطلع رئيس المجلس على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد، واستمع من اللواء عماد سعفان نائب رئيس الهيئة الهندسية، إلى شرح حول أعمال التنفيذ.

والمبنى على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع م2، ويتكون من القاعة الرئيسية والتي تسع 1000 عضو، يعلوها قبة كبيرة بقطر 55م وارتفاع 65م، ويضم المبنى الرئيسي قاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة إلى المباني الخدمية، وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.

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