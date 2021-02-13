أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. البابا تواضروس يدشن كنيسة اشترتها "الأرثوذكسية" من الطائفة المارونية منذ 22 عامًا

Print
غدًا.. البابا تواضروس يدشن كنيسة اشترتها "الأرثوذكسية" من الطائفة المارونية منذ 22 عامًا غدًا.. البابا تواضروس يدشن كنيسة اشترتها "الأرثوذكسية" من الطائفة المارونية منذ 22 عامًا

مصراوي Masrawy

08:56 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأحد، قداس تدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية التابعة لقطاع غرب الإسكندرية، بعد أن اشترتها الكنيسة من الطائفة المارونية عام 1999، أي منذ 22 عامًا.

وتقام فيها الصلوات دون تدشين رسمي منذ ذلك التاريخ، بحسب ما أكد القس أنطونيوس فرج الله، راعي كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين في الهانوفيل، فى تصريحات سابقة له.

ويدشن البابا تواضروس الثاني، أيضًا مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وأنبا أنطونيوس بمحرم بك وسط الإسكندرية، بمشاركة الأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة، والقمص إبرام إميل الوكيل البابوي في الإسكندرية راعي الكنيسة المرقسية الكبرى.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، دشن في 16 يناير الماضي، كاتدرائية جديدة بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري؛ ويقع الدير في منتصف المسافة بين مدينتي دمنهور والسادات بالقرب من قرية الكفاح "مديرية التحرير" في البحيرة علي مساحة حوالي 40 فدانا في منطقة متوسطة بين منطقتي تل حجيلة وتل عريمة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية