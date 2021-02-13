شكرى ونظيره التونسي يؤكدان ضرورة مواصلة للتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكرى وزير الخارجية، وعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى اجراه شكرى اليوم السبت مع الوزير التونسى حيث بحثا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين مصر وتونس الشقيقة في أقرب وقت ممكن.

واتفق الوزيران على تكثيف الجهود أيضًا من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

وأكد الوزيران أيضًا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبيّن المصري والتونسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

واعرب الوزير شكري عن التهنئة للوزير الجرندي على رئاسة تونس الناجحة لمجلس الأمن خلال شهر يناير الماضي.