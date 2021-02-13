أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
حسن نصرالله: نرفض اتهام "حزب الله" بمقتل الناشط لقمان سليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم مشكلة الجوع في إقليم تيجراى الإثيوبي

Print
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم مشكلة الجوع في إقليم تيجراى الإثيوبي الأمم المتحدة تحذر من تفاقم مشكلة الجوع في إقليم تيجراى الإثيوبي

مصراوي Masrawy

07:53 م السبت 13 فبراير 2021

جنيف - (أ ش أ):

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بجنيف من تفاقم مشكلة الجوع في إقليم تيجراي الإثيوبي، وذلك بعد مرور ثلاثة شهور على نشوب الصراع في هذا الإقليم بشمال إثيوبيا.

وأوضح المكتب، في تقرير له نشر اليوم، أن "أكبر مشكلة تواجه العاملين بوكالات الإغاثة تتمثل في صعوبة الوصول إلى داخل المناطق الريفية".

وقال المكتب: "لا يمكننا الوصول إلى معظم المحتاجين للمساعدة، ولم نتلق حتى الآن تصريحات بنقل أفراد الأطقم الضرورية إلى داخل إقليم تيجراى".

وأضاف أن "المشكلة الرئيسية في إقليم تيجراى تكمن في صعوبة الحصول على غذاء للسكان الذين تعرضت محاصيلهم الزراعية للخراب في وقت سابق من جراء غزو الجراد".

وأشار إلى أن "حوالي 3ر2 مليون شخص يحتاجون بشدة للمساعدة، وهؤلاء يضمون السكان الذين كانوا يحتاجون للمساعدة أصلا قبل نشوب الصراع".

ونبه إلى أن حركة العاملين بوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والجماعات الإنسانية والصحفيين جرى تقييد حريتهم أو منعهم من الوصول إلى إقليم تيجراى منذ بدء الصراع هناك.

وكانت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من تفاقم الوضع في إقليم تيجراى، وذكرت أن "مئات الآلاف من الأشخاص يحتاجون إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم، وأن بعضهم اضطر إلى أكل أوراق الأشجار بسبب نقص الغذاء".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية