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وزيرة الصحة: إمدادات الأكسجين مستقرة.. وتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا السبت

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وزيرة الصحة: إمدادات الأكسجين مستقرة.. وتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا السبت وزيرة الصحة: إمدادات الأكسجين مستقرة.. وتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا السبت

مصراوي Masrawy

08:01 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأكسجين الطبي متوافر بشكل كبير، مؤكدة أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمدادات الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجي منه يبلغ مليون و160 ألف لتر.

وأشارت الوزيرة، اليوم السبت، في اجتماع إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد في هذا الشأن؛ حيث تم الاتفاق على تفعيل عقود الصيانة لشبكات الغاز في جميع المحافظات، كما أنه جار حاليًا صيانة الشبكات بالمحافظات بعد التوزيع على الشركات المختصة، وفي الوقت نفسه تم الاتفاق على توفير 1700 فلوميتر لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لإحلال الفلومترات القديمة بهدف تقليل فاقد الأكسجين.

وتطرقت زايد إلى مستجدات موقف اللقاحات للأطقم الطبية، معلنة أنه سيتم اعتبارًا من السبت المقبل البدء في تطعيم المستشفيات أيًا كانت الجهة التابعة لها، بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة ، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.​

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