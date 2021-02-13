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"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض لدرجات حرارة "قطبية" غير مسبوقة

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"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لدرجات حرارة "قطبية" غير مسبوقة "الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض لدرجات حرارة "قطبية" غير مسبوقة

مصراوي Masrawy

07:57 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نفى الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله على بعض المواقع بشأن تعرض لأيام قطبية باردة للغاية وتسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أيام 16 و17 فبراير الجاري.

وناشد مدير التنبؤات الجوية، وسائل الإعلام بتوخي الحذر في تداول مثل هذه الشائعات لما تسببه من بلبلة وإثارة الفزع والزعر بين المواطنين، مؤكدًا ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالتنبؤ بحالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقط، عبر النشرات اليومية للهيئة والتحذيرات الجوية التي تصدرها على عبر صفحاتها الرسمية.

ونوه مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدء من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة من 3 لـ 6 درجات، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في هذه الفترة على القاهرة بين 13 لـ15 درجة والصغرى من 7 لـ8 درجات.

وتابع: "يصاحب ذلك نشاطًا للرياح ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، كما تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري".

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