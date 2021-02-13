أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
حسن نصرالله: نرفض اتهام "حزب الله" بمقتل الناشط لقمان سليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. زلزال قوي يهز فوكوشيما اليابانية

Print
بالفيديو .. زلزال قوي يهز فوكوشيما اليابانية .. زلزال قوي يهز فوكوشيما اليابانية
إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً

بالفيديو .. زلزال قوي يهز فوكوشيما اليابانية

ضرب زلزال قوي قبالة سواحل شرق اليابان، اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، لكن يبدو أنه لم تحدث أضرارًا كبيرة، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

وبينت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال قوته 7.3 درجة، وكان مركزه قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا.

وأضافت أن الزلزال هز المباني لبعض الوقت، بعد أن ضرب بعد الساعة 11:00 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) بقليل.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال هز المنازل والمكاتب في العاصمة طوكيو، على بعد مئات الكيلومترات.

ولفتت إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

ومن ناحيتها، ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أن ما لا يقل عن عشرين شخصاً أصيبوا.

بدوره، أفاد مصور من "رويترز" في موقع في فوكوشيما، بأن غرفته في الطابق العاشر اهتزت لبعض الوقت، وأن رجلاً في الفندق نُقل إلى المستشفى بعد سقوطه وضرب رأسه بالباب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية زجاجًا مكسورًا من واجهات المتاجر. زلزال اليابان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. جهود مكافحة المخدرات لضبط مروجي الكيف في القاهرة وأسوان

بالفيديو.. جهود مكافحة المخدرات لضبط مروجي الكيف في القاهرة وأسوان

بالفيديو.. نجل شقيق سائق لانش بورسعيد الغارق يروي اللحظات الأخيرة في حياة الضحايا

بالفيديو.. نجل شقيق سائق لانش بورسعيد الغارق يروي اللحظات الأخيرة في حياة الضحايا

بالفيديو..الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق

بالفيديو..الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق

بالفيديو.. "العرفج": في "كورونا" الوعي صار منتشرًا.. بقيت الصرامة في تطبيق القانون

بالفيديو.. "العرفج": في "كورونا" الوعي صار منتشرًا.. بقيت الصرامة في تطبيق القانون

شبكة عيون الإخبارية