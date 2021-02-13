بالفيديو .. زلزال قوي يهز فوكوشيما اليابانية

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إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً

ضرب زلزال قوي قبالة سواحل شرق اليابان، اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، لكن يبدو أنه لم تحدث أضرارًا كبيرة، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

وبينت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال قوته 7.3 درجة، وكان مركزه قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا.

وأضافت أن الزلزال هز المباني لبعض الوقت، بعد أن ضرب بعد الساعة 11:00 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) بقليل.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال هز المنازل والمكاتب في العاصمة طوكيو، على بعد مئات الكيلومترات.

ولفتت إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

ومن ناحيتها، ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أن ما لا يقل عن عشرين شخصاً أصيبوا.

بدوره، أفاد مصور من "رويترز" في موقع في فوكوشيما، بأن غرفته في الطابق العاشر اهتزت لبعض الوقت، وأن رجلاً في الفندق نُقل إلى المستشفى بعد سقوطه وضرب رأسه بالباب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية زجاجًا مكسورًا من واجهات المتاجر. زلزال اليابان