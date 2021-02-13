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حادث تصادم كبير على في إيطاليا بسبب تساقط الثلوج

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حادث تصادم كبير على في إيطاليا بسبب تساقط الثلوج حادث تصادم كبير على في إيطاليا بسبب تساقط الثلوج

مصراوي Masrawy

06:33 م السبت 13 فبراير 2021

تورينو - (د ب أ)

وقع تصادم جماعي للسيارات على طريق سريع في منطقة جبال الألب الإيطالية، اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج.

وقالت إدارة الإنقاذ بالمنطقة إن 25 سيارة تصادمت مع بعضها على الطريق السريع رقم "إيه 32" غربي مدينة تورينو على مقربة من الحدود الفرنسية.

وأدى الحادث إلى مقتل شخص واحد.

وقالت قوة الإنقاذ إن عشرين شخصًا آخرين ما يزالون عالقين داخل سياراتهم حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، أن حالة من الذعر سادت بين سائقي السيارات.

وأضافت الوكالة نقلا عن إدارة الشرطة في تورينو أن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بجروح.

ونقلت الوكالة عن سائق قوله: "كان الطريق عبارة عن طبقة من الجليد وقد فقدت السيطرة على سيارتي".

وقع الحادث وفقًا للوكالة قبل دخول نفق قريب من بلدة سالبرتراند (بيمونت) الواقعة على ارتفاع ألف متر فوق سطح الأرض.

ويبعد هذا المكان عن الحدود الفرنسية بحوالي 25 كيلومترًا.

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