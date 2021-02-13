الإمام الأكبر: حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة خطوة على الطريق الصحيح

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الحوار الوطني الفلسطيني الذي تمَّ برعاية مصرية خالصة يعد خطوةً على الطريق الصحيح لتوحيد الصف ولـَمِّ الشمل الفلسطيني.

وأضاف الإمام الأكبر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن جهود كبيرة تقودها مصر التي كانت ولا تزال داعمًا رئيسًا للقضية الفلسطينية: "أدعو الله أن يُوفِّق الجميع لما فيه الخير لفلسطين الحبيبة".

وكانت الفصائل الفلسطينية عقدت يومى 8 - 9 فبراير اجتماعًا في القاهرة ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة.