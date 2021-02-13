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يوجّه بالإسراع في إتمام ميكنة قطاعات وزارة المالية بأفضل المعايير

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السيسي يوجّه بالإسراع في إتمام ميكنة قطاعات وزارة المالية بأفضل المعايير يوجّه بالإسراع في إتمام ميكنة قطاعات وزارة المالية بأفضل المعايير

مصراوي Masrawy

05:59 م السبت 13 فبراير 2021

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح بالإسراع في الانتهاء من ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقًا لأفضل المعايير، بما في ذلك القطاع الجمركي من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى .

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وعرض وزير المالية الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.

ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

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