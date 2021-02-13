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استمرار المظاهرات لليوم الثامن في ميانمار تنديدًا بالانقلاب

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استمرار المظاهرات لليوم الثامن في ميانمار تنديدًا بالانقلاب استمرار المظاهرات لليوم الثامن في ميانمار تنديدًا بالانقلاب

مصراوي Masrawy

06:00 م السبت 13 فبراير 2021

بانكوك - (د ب أ)

استمرت المظاهرات احتجاجًا على الانقلاب العسكري في ميانمار، لليوم الثامن على التوالي اليوم السبت، فيما تنزل حشود كبيرة من الأشخاص إلى شوارع يانجون وهي أكبر مدينة في البلاد.

وذكر المنفذ الإعلامي "فرونتير ميانمار" إن مجموعات المتظاهرين احتشدت خارج السفارة الأمريكية في يانجون لدعم إعلان واشنطن بفرض عقوبات في أعقاب استيلاء الجيش على الحكم.

تجمع الأشخاص خارج السفارتين الروسية والصينية في يانجون للتظاهر بعدما منعت موسكو وبكين مجلس الأمن الدولي من إدانة الانقلاب.

وجاء الانقلاب عقب انتخابات نوفمبر الماضي التي قال الجيش إنها كانت مزورة.

وفرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام وشكل ما قال إنها سوف تكون حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات جديدة.

وجرى احتجاز قادة سياسيين بينهم أون سان سو تشي الحاكمة الفعلية لميانمار عقب الانقلاب.

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