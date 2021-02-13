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"القادسية" يوقف مسلسل نزيف النقاط بانتصار ثمين على "التعاون"

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بهدفين دون رد.. وضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري ولي العهد

نجح فريق القادسية في وقف مسلسل نزيف النقاط الملازم للفريق في الجولات الخمسة الماضية، بتغلبه على مضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضِمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وصعد القادسية مركزين على جدول الترتيب؛ إذ أصبح في المركز الثامن برصيد 25 نقطة؛ بينما بقي التعاون في مركزه السابع بذات عدد النقاط.

بدأ اللقاء سريعًا من قِبَل الفريقين، ولم يمهل فريق القادسية نظيره التعاون سوى دقائق على انطلاقة المباراة؛ حتى افتتح التسجيل عن طريق المهاجم المدغشقري كارلوس أندريا، الذي كسر مصيدة التسلل بعد كرة طولية مميزة من حسن العمري، انفرد على إثرها بالمرمى وواجه الحارس وسدد كرة زاحفة استقرت في الشباك.

الشوط الثاني يبدأ بسيناريو مشابه لسابقه؛ حيث لم تكد تمضي سوى 8 دقائق حتى عاد الضيوف مجددًا لتسجيل هدف التقدم الثاني، عن طريق هداف الفريق حسن العمري من علامة الجزاء، احتسبها الحكم خالد الصلوي إثر عرقلة المهاجم كارلوس أندريا داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف رفع حسن العمري رصيده التهديفي في المسابقة إلى 11 هدفًا في المركز الثاني بقائمة الهدافين، على بعد هدف واحد من متصدر القائمة الفرنسي بافتيمبي غوميز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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