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لقطع الطريق على مروجي الشائعات.. برلمانية تطالب بجدول زمني لتطوير القصور والمساجد الأثرية

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لقطع الطريق على مروجي الشائعات.. برلمانية تطالب بجدول زمني لتطوير القصور والمساجد الأثرية لقطع الطريق على مروجي الشائعات.. برلمانية تطالب بجدول زمني لتطوير القصور والمساجد الأثرية

مصراوي Masrawy

04:49 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تساءلت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، عن خطة لترميم القصور والمساجد والكنائس الأثرية، على مستوى الجمهورية، والحفاظ على هذه المباني التراثية التي تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وأوضحت رمزي، في بيان لها اليوم السبت، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أخبار بشأن عزم الحكومة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية، وأنه لا صحة لوجود أية نية لهذا الأمر على الإطلاق، وهذا يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالتراث والمباني التاريخية؛ ولكن في المقابل يجب إعلان خطة الترميم لكل المباني الأثرية، وذلك بعد عمل حصر شامل ودقيق لها وبيان الحالة الإنشائية لها وأماكن وجودها، وكيفية الاستفادة من هذه القصور في دعم وتنشيط السياحة المصرية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة عمل إحصائية بكل المواقع والقصور والمساجد والكنائس الأثرية، ووضع جدول زمني للانتهاء من عملية التطوير والترميم، على أن يتم إلقاء الضوء من قِبل وسائل الإعلام على ذلك؛ لقطع الطريق على المشككين ومروجي الشائعات لإثارة البلبلة بين المواطنين بشأن عمليات الهدم والترويج لأخبار غير صحيحة على الإطلاق؛ خصوصًا أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على تاريخها وتراثها.

وأكدت رمزي أن ملف السياحة سيظل من أهم وأبرز الموارد التي يمكن أن تكون مصدر دخل أساسي للدولة، وتسهم بصورة كبيرة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة؛ شريطة حسن استغلاله.

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مصراوي Masrawy

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