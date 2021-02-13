أخبار عاجلة

ادعوا لـ عمرو أديب بالشفاء.. التفاصيل الكاملة لحادث الإعلامى الكبير وتحطم سيارته وحالته الصحية الآن -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 17/2/2021 -
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً -
"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قبل مؤتمر "التعليم" غدًا.. برلمانية تطالب بضوابط واضحة لعودة الدراسة

Print
قبل مؤتمر "التعليم" غدًا.. برلمانية تطالب بضوابط واضحة لعودة الدراسة قبل مؤتمر "التعليم" غدًا.. برلمانية تطالب بضوابط واضحة لعودة الدراسة

مصراوي Masrawy

04:47 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، وزيرَ التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإعلان ضوابط محددة لمواعيد بدء الفصل الدراسي الثاني ومواعيد إجراء امتحانات النقل لأبنائنا الطلاب، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب.

وشددت أبو شقة على ضرورة أن يتم إعلان الموقف الحالي بكل شفافية ووضوح، وأن يبعث برسالة طمأنة لكل الأسر وأولياء الأمور المرعوبين من نزول أبنائهم الطلاب.

وأضافت النائبة، في تصريحات أدلت بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن هناك أزمة ثقة وحالة ذعر كبيرة بين الأهالي، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تضع هذا التصور نصب أعينها، وتعمل على إزالة اللبس وتوضيح الأمور بكل وضوح وإعلان آليات معينة تطمئن الأهالي على صحة أبنائهم.

وشددت أبو شقة على أن كل أسرة مصرية يوجد بها طالب في سنوات التعليم المختلفة؛ وجميعهم يترقب موقف وزارة التربية التعليم غدًا، والذي أتمنى أن تقر فيه آليات من شأنها توفير أقصى درجات الأمان للطلاب حال نزولهم مع تأكيد التباعد الاجتماعي.

ولفتت النائبة إلى أننا كلنا ثقة في القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في تحديد واستحداث أطر من شأنها خروج الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني بكل أمان واطمئنان للأسر المصرية، وسننتظر بيان الوزير وما يخرج به لبحث مدى تطبيقه واستجابة الأهالي له.

يُذكر أنه من المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد، تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أول تعليق من أم بي سي مصر بعد تعرض عمرو أديب لحادث سير

أول تعليق من أم بي سي مصر بعد تعرض عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

شبكة عيون الإخبارية