أخبار عاجلة

ادعوا لـ عمرو أديب بالشفاء.. التفاصيل الكاملة لحادث الإعلامى الكبير وتحطم سيارته وحالته الصحية الآن -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 17/2/2021 -
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً -
"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 126 جوادًا عالمية في "كأس " 2021

Print
أكثر من 126 جوادًا عالمية في "كأس السعودية" 2021 أكثر من 126 جوادًا عالمية في "كأس " 2021
تُجرى في الأيام المقبلة مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة

أكثر من 126 جوادًا عالمية في

بلغ عدد الخيل المسجلة في كأس 2021 بشكل عام من الخيل المتدربة محليًا والقادمة من مختلف دول العالم أكثر 126 جواداً، بمعدل 14 جواداً مقسمة على تسعة أشواط بشكل مبدئي، حيث ستُجرى في الأيام المقبلة مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة، إلى جانب القرعة المخصصة لبوابات جهاز الانطلاق وتثبيت أسماء الخيالة على الخيل المشاركة.

وتواصلت رحلات وصول الخيل الدولية القادمة لأراضي المملكة للمشاركة، حيث وصلت إلى الرياض خمسة من أفضل الخيل اليابانية لتنضم إلى الخيل الأمريكية التي حُطت رحالها بالمحجر الدولي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية قبل يومين استعدادًا للمشاركة في النسخة الثانية من الحدث العالمي الأغلى في العالم، الذي سيقام على مدار يومي 19 و20 فبراير الجاري.
وتتوالى بقية الخيل المشاركة الوصول من بعض الدول الأوروبية السبت المقبل، غير أن الخيل البريطانية التي من ضمنها الجواد "مشرف" الذي يشارك في الشوط الرئيسي "كأس السعودية"، سيكون موعد وصولها الأحد القادم، وستكون الخيل القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة آخر الواصلين وذلك في يوم 16 من شهر فبراير الجاري.
ووفرت اللجان المختصة بالمحجر الدولي والمخصص للخيل الزائرة المشاركة في هذا الحدث العالمي جميع الاشتراطات الدولية للمحاجر الصحية للخيل، التي تتضمن إسطبلات مخصصة وميدان تدريب خاص، إلى جانب مواعيد محددة ومجدولة لأداء تمارينها على أرضية الميدان الرئيسي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

"هل السعودية وإسرائيل حليفتان مهمّتان" لبايدن؟

"هل السعودية وإسرائيل حليفتان مهمّتان" لبايدن؟

التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية