أخبار عاجلة

ادعوا لـ عمرو أديب بالشفاء.. التفاصيل الكاملة لحادث الإعلامى الكبير وتحطم سيارته وحالته الصحية الآن -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 17/2/2021 -
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً -
"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مطار القاهرة: وصول ومغادرة 22 ألف راكب على متن 224 رحلة.. اليوم

Print
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 22 ألف راكب على متن 224 رحلة.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 22 ألف راكب على متن 224 رحلة.. اليوم

مصراوي Masrawy

04:23 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد اليوم السبت، وصول 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 12 ألف راكب، بينما يغادر المطار 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 10 آلاف راكب .

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل 224 رحلة خلال الـ24 ساعة، من وإلى عدة وجهات بالخارج، تحمل نحو 22 ألف راكب، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

شبكة عيون الإخبارية