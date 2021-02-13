أخبار عاجلة

ادعوا لـ عمرو أديب بالشفاء.. التفاصيل الكاملة لحادث الإعلامى الكبير وتحطم سيارته وحالته الصحية الآن -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 17/2/2021 -
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً -
"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحجرف" يدين معاودة الحوثي استهداف مطار أبها الدولي

Print
"الحجرف" يدين معاودة الحوثي استهداف مطار أبها الدولي "الحجرف" يدين معاودة الحوثي استهداف مطار أبها الدولي
دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة، التي كان آخرها معاودة استهداف مطار أبها الدولي من خلال إطلاق طائرة دون طيار "مفخخة".

وأكد "الحجرف" على أن الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وحمل الميليشيا ومن يقف

وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، ونجاحها في اعتراض الطائرة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده

لما تتخذه من إجراءات كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً

روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً

"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع

"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور"

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور"

شبكة عيون الإخبارية