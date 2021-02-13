رشاقة وجمال "نادية الجندي" يثيران دهشة جمهورها بعد أحداث ظهور لها

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

جدل كبير أثارته النجمة الكبيرة نادية الجندي عقب لقائها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في برنامج "لايف من الدوبلكس"، فبخلاف تصريحاتها المثيرة للجدل، إلا أن إطلالتها كانت مثيرة أيضًا.

ظهرت النجمة نادية الجندي خلال البرنامج بإطلالة أنيقة تتسم بالشياكة والبهجة، أظهرت رشاقتها، فعلى الرغم تخطي عمرها حاجز السبعين عاما، إلا أنها أثبتت أنها لا تزال تحافظ على أناقتها ورشاقتها وجمالها أيضًا.

وأبرزت إطلالتها حرصها على اتباع أحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت جامب سوت باللون الذهبي، يتناسق مع لون شعرها الذي تركته منسدلًا، ليبرز نعومة الإطلالة، كما نسقت معه حزامًا أسود وحذاء من ذات اللون يتماشى معه أيضًا.

كما اعتمدت نجمة الجماهير مكياجًا ناعمًا يعتمد على ألوان النود والترابية، ولم ترتدي أي إكسسوارات حفاظًا على بساطة الإطلالة وعدم المبالغة فيها.

وحول رشاقتها التي كانت ملحوظة لجميع متابعيها، قالت الفنانة نادية الجندي خلال اللقاء، إنها تحافظ على رشاقتها ولياقتها لأن هذا جزء من عملها، فهي تقدم الأكشن في أعمالها لذا عليها أن تظهر دائما في رشاقة ولياقة.

وأضافت بأنها تحافظ على رشاقتها من خلال ممارسة الرياضة والاستيقاظ مبكرا، والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين.