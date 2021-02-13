أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 17/2/2021 -
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً -
"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تساقط الثلوج في موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

Print
تساقط الثلوج في موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن تساقط الثلوج في موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

مصراوي Masrawy

04:17 م السبت 13 فبراير 2021

موسكو- (د ب أ):

أكد مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو أن تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ نصف قرن تقريبا.

وذكر في بيان له في وقت متأخر من أمس الجمعة: "بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي تم تسجيل هطول ما يعادل 9 ملم من الثلوج في المدينة، وهو ما يمثل 25% من معدل الهطول الشهري والمقدرة بـ36 ملم في فبراير".

وأضاف: "الرقم القياسي المسجل لهطول 7 ملم كان في فبراير عام 1973"، بحسب ما ذكرته قناة "إر تي العربية " الروسية .

ووفقا لمركز الأرصاد الجوية، فإن "تساقط الثلوج سيبلغ ذروته بين منتصف الليل والساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 13 فبراير".

وتابع: "سيتوقف هطول الثلوج تماما في مساء السبت، وستكون الزيادة في تساقط الثلوج في موسكو خلال أيام من 25 إلى 35 سنتيمترا".

من جهته، حذر رئيس مركز "فوبوس" للطقس، يفغيني تيشكوفيتس، من أن "تساقط الثلوج في العاصمة بحلول عيد الحب يمكن أن يصمد إلى الرقم القياسي المطلق لهذا اليوم، وأنه من المحتمل أن يصل حتى 60 سم".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

شبكة عيون الإخبارية