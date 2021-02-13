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: إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت "حالات كورونا" بين المصلين

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السعودية: إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت "حالات كورونا" بين المصلين : إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت "حالات كورونا" بين المصلين

مصراوي Masrawy

04:13 م السبت 13 فبراير 2021

الرياض- (د ب أ):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ، السبت، خمسة مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن مجموع المساجد التي ما تم إغلاقها خلال ستة أيام بلغ 57 مسجداً، تم فتح 44 منها بعد الإنتهاء من التعقيم وإكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد الخمسة يقع أربعة منها في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، داعية المصلين إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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