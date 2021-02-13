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مصراوي Masrawy

الرياض- (د ب أ):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، السبت، خمسة مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن مجموع المساجد التي ما تم إغلاقها خلال ستة أيام بلغ 57 مسجداً، تم فتح 44 منها بعد الإنتهاء من التعقيم وإكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد الخمسة يقع أربعة منها في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، داعية المصلين إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات.