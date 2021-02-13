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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إقليمًا إندونيسيًا

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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إقليمًا إندونيسيًا زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إقليمًا إندونيسيًا

مصراوي Masrawy

04:11 م السبت 13 فبراير 2021

جاكرتا- (د ب أ):

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفزياء في إندونيسيا، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب غرب منطقة "بيسيسير بارات" بإقليم لامبونج الإندونيسي، السبت، إلا أنه لم يتم صدور أي تحذير بوقوع أمواج مد عالية (تسونامي) في أعقاب الزلزال، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وكان مركز الزلزال، الذي وقع في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا (بتوقيت غرب إندونيسيا)، على بعد 134 كيلومترا جنوب غرب منطقة "بيسيسير بارات" على عمق عشرة كيلومترات، طبقا لما ذكرته الوكالة في بيان مكتوب صدر اليوم السبت.

كانت الوكالة قد تحدثت أيضا في وقت سابق عن زلزال آخر بقوة 3ر5 درجة في نفس المنطقة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا ولا حدوث أضرار مدنية جراء الزلزالين.

وكانت وكالة "انتارا نيوز الإندونيسية" للأنباء قد ذكرت أمس الجمعة أن زلزالا بقوة 2ر5 درجة ضرب جنوب غرب جزيرة سومطرة، ليلة الخميس/الجمعة، إلا أنه لم يتم صدور أي تحذير من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

ووقع مركز الزلزال على بعد 68 كيلومترا جنوب غرب منطقة "انجانو" بإقليم بنجكولو، على عمق 15 كيلومترا، طبقا لما ذكرته الهيئة في بيان مكتوب، صدر أمس الأول الخميس بالتوقيت المحلي.

وكان زلزال بقوة 2ر6 درجة قد ضرب منطقتي "ماجيني" و"ماموجو" بإقليم "سولاويسي الغربية " في 15 كانون ثان/يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة المئات الآخرين.

وفي كثير من الأحيان تضرب زلازل أجزاء مختلفة من إندونيسيا نظرا لأن البلاد تقع على حلقة النار حول المحيط الهادي، حيث تتقابل العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا بشكل متكرر.

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