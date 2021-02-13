الإمارات: تقديم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

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مصراوي Masrawy

أبوظبي- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 103 آلاف و469 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت، 5 ملايين و5 آلاف و264 جرعة.

وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.