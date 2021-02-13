أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 17/2/2021 -
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً -
"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد وقوعها بـ209 أعوام.. دفن رفات 126 جنديًّا شاركوا في معركة بين فرنسا وروسيا

Print
يواكب 200 سنة على وفاة "نابليون"

بعد وقوعها بـ209 أعوام.. دفن رفات 126 جنديًّا شاركوا في معركة بين فرنسا وروسيا

في الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت، سيُدفن اليوم (السبت)، رفات 126جنديًّا كان قد عثر عليها في حفرة جماعية بين سمولنسك وموسكو، في ثمانية نعوش، بحضور أحفاد لكبار القادة العسكريين الروس والفرنسيين حينذاك.

وبينها رفات 120جنديًّا، وثلاث نساء كن يتبعن الجنود لبيعهم مواد غذائية، وثلاثة فتية من قارعي الطبول على الأرجح، سقطوا على هامش أو خلال معركة فيازما في الثالث من نوفمبر 1812، بعد أسبوعين من بدء الانسحاب الذي بلغ ذروته بعد فترة وجيزة وكان مرعبًا مع عبور بيريزينا، الذي سقط خلاله عدد كبير من القتلى؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبينما تتواجه مع الغرب بشأن العديد من القضايا، يمثل الاحتفال المتوقع اليوم لحظة وحدة رمزية، وسيجري دفن الروس أو الفرنسيين معًا على وقع طلقات المدفعية وأمام نحو مئة رجل يرتدون البزات العسكرية الخاصة بذاك العصر.

وذكرت يوليا خيتروفو (74 عامًا) وهي من أحفاد القائد في جيش القيصر ميخائيل كونزوف، أن الموت يجعل الجميع متساوين، جميعهم في قبر واحد.

ومن جانبه، أعرب الأمير يواكيم مورا الذي يتحدر من أبناء الماريشال الشهير في عصر نابليون وسيحضر المراسم، عن تأثره الشديد بحضور هذه المراسم التي تشكل رمزًا للاحترام المتبادل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً

روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً

محادثات بين روسيا وتركيا وإيران لدفع عملية السلام المتعثرة في سوريا

محادثات بين روسيا وتركيا وإيران لدفع عملية السلام المتعثرة في سوريا

روسيا تنفي مقتل مدربين عسكريين لها في أفريقيا الوسطى

روسيا تنفي مقتل مدربين عسكريين لها في أفريقيا الوسطى

روسيا تعلن أن لقاحاتها تحمي من سلالات كورونا التي ظهرت في بريطانيا

روسيا تعلن أن لقاحاتها تحمي من سلالات كورونا التي ظهرت في بريطانيا

شبكة عيون الإخبارية