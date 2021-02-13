أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 17/2/2021 -
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً -
"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محاكمة : هل سيبرئ الجمهوريون ؟

Print
محاكمة ترامب: هل سيبرئ الجمهوريون ترامب؟ محاكمة : هل سيبرئ الجمهوريون ؟

مصراوي Masrawy

03:51 م السبت 13 فبراير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت جلسات محاكمة الرئيس السابق "دونالد ترمب، بعد شهر تقريبا من اتهامهم له بالتحريض على العصيان، عقب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس المعروف بـ"الكابيتول" في واشنطن في 6 يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يصوت على الحكم اليوم، ومن المستبعد أن يدان في تلك المحاكمة، لأن الأغلبية في الحزب الجمهوري لاتزال تدين بالولاء للرئيس السابق، ويحتاج الديمقراطيون إلى 17 صوتا من أصوات الجمهوريين لإدانة ترامب.

ونظراً إلى شعبية ترامب لدى اليمين، فقد ينجو من هذه الجولة، لكنه لن ينجو تماما، ففي جورجا يستعد عدد من المسؤولين لرفع قضية ضده وهناك قضية مالية في نيويورك قد ترفع أيضا.

وكما قال أحد المعلقين في الإعلام الأمريكي إن نهاية المحاكمة في الكونغرس ستكون فقط البداية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

شبكة عيون الإخبارية