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رويترز: إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ108 ملايين

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رويترز: إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ108 ملايين رويترز: إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ108 ملايين

مصراوي Masrawy

03:50 م السبت 13 فبراير 2021

وكالات:

كشف إحصاء لوكالة "رويترز"، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بلغ على ما يربو 108.16 مليون شخص، وأن عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بالعالم قد وصل إلى مليونين و485205 وفيات.

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وأشار الإحصاء إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين، في ديسمبر 2019.

هذا وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبإجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس، إذ سجلت 27561561 حالة إصابة لغاية اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 481258 وفاة، تليها الهند مسجلة 10892746 حالة إصابة بهذا الفيروس، و155550 وفاة بسببه.

وفي الدول العربية، سجل العراق أعلى إجمالي من حالات الإصابة بفيروس كورونا لغاية اليوم، حيث بلغت 639438 حالة، وتسبب هذا الفيروس بموت 13157 شخصا بالبلاد أيضا، بينما احتل المغرب المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا لغاية اليوم أيضا، إذ بلغت 477656 حالة، في حين أن عدد الوفيات في المغرب بسبب هذا الفيروس وصل إلى 8450 وفاة.

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مصراوي Masrawy

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