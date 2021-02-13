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في 9 أيام.. تسجل 3,162 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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في 9 أيام.. السعودية تسجل 3,162 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 9 أيام.. تسجل 3,162 إصابة جديدة بـ"كورونا"
إجمالي عدد المتعافين يتجاوز 363 ألفًا.. والوفيات 6428

في 9 أيام.. السعودية تسجل 3,162 إصابة جديدة بـ

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة في ، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة في تسعة أيام، نحو 3162حالة، بدءًا من الجمعة الماضية وحتى اليوم السبت.
وجاءت الأرقام على النحو الآتي: "الجمعة: 327، السبت: 386، الأحد: 317، الاثنين: 356، ‏الثلاثاء: 353، ‏الأربعاء: 369، ‏الخميس: 364، الجمعة: 353،السبت :337".

‏‫وإجمالاً؛ بلغت حالات الإصابة في السعودية منذ ظهور الفيروس حتى الآن أكثر من 372 ألف حالة فيما تجاوزت حالات التعافي 363 ألف حالة بينما الوفيات 6428.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد بين في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد إعادة عدد من الإجراءات الاحترازية أن الدراسات العالمية والمحلية كشفت أن أكثر من 80% من إصابات كورونا ارتبطت بالمناسبات العائلية وحفلات الزواج وتجمعات المطاعم.

وأضاف "العبدالعالي" أن منحنى الحالات الحرجة المصابة بـ"كورونا" ارتفع من أدنى مستوى بنسبة 35%،فيما ارتفاع منحنى الإصابات بـ كورونا مؤخرًا إلى 300%، مؤكداً أن القضاء على الوباء يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


ولفت إلى أن التراخي في تطبيق الاحترازات أدى إلى ارتفاع الحالات الحرجة، مؤكداً أن تحور الفيروس ومدى انتشاره تحت الدراسة والرصد.

وأوضح أن الاجراءات الحالية نتائجها ستظهر خلال أيام، مشيراً إلى أن الوزارة لديها إجراءات متميزة لمواجهة المتحور .

وذكر أنه تم تطعيم أكثر من 443 ألف مستفيد من لقاح كورونا، فيما بلغت إجمالي الفحوصات لكورونا 12.6 مليون فحص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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