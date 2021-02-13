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منظمة الصحة العالمية: الصين حجبت بيانات مهمة عن إصابات الوباء الأولى

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منظمة الصحة العالمية: الصين حجبت بيانات مهمة عن إصابات الوباء الأولى منظمة الصحة العالمية: الصين حجبت بيانات مهمة عن إصابات الوباء الأولى

مصراوي Masrawy

03:35 م السبت 13 فبراير 2021

بكين- (بي بي سي):

قال أحد المحقين الدوليين التابع لمنظمة الصحة العالمي والمعنيين بتتبع أصل كوفيد-19 إن الصين حجبت بيانات مرضى الحالات المبكرة الأولية في مدينة ووهان حيث بدأ تفشي المرض.

وقال دومينيك دوير، خبير الأمراض المعدية الأسترالي، إنه على الرغم من الطلبات المتكررة، لم يحصل فريق منظمة الصحة العالمية إلا على ملخص لبيانات 174 من أوائل الإصابات كانوا مهتمين بها بشكل خاص. وقال إن الدافع وراء حجب البيانات الأولية يترك للتخمينات.

وتؤكد بكين على أنها صريحة ومتعاونة مع فريق منظمة الصحة العالمية.

ويتوقع أن ينشر الفريق نتائج تحقيقاته الأولية في ووهان في الأسبوع المقبل.

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