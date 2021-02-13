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الحفاظ على المناطق التاريخية برونقها استراتيجيتنا.. مدبولي يتفقد "تطوير سور مجرى العيون"

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الحفاظ على المناطق التاريخية برونقها استراتيجيتنا.. مدبولي يتفقد "تطوير سور مجرى العيون" الحفاظ على المناطق التاريخية برونقها استراتيجيتنا.. مدبولي يتفقد "تطوير سور مجرى العيون"

مصراوي Masrawy

03:31 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والتي تدخل ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية.

رافق مدبولي خلال الجولة كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بالتأكيد أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف مشروعات تطوير المناطق التاريخية تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها.

وشدد مدبولى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع العمل المختلفة؛ للحفاظ على سلامة العمال والمهندسين في هذه المواقع.

وأشار مدبولي إلى أن تعمل حاليًّا على إحياء القاهرة التاريخية، وعودتها إلى رونقها، وتعتمد مخططات الإحياء العمراني على عدة محاور؛ من بينها إعادة تأهيل المباني الأثرية والتراثية ذات القيمة، وتشمل عملية الترميم وإعادة التأهيل والصيانة، ودمجها في محيطها العمراني التاريخي؛ لضمان عودتها إلى الحياة مرة أخرى، منوهًا بأن المخططات تعتمد كذلك على إعادة التأهيل العمراني، وذلك من خلال تحسين البيئة العمرانية، والسكنية، والبنية التحتية، وإعادة تأهيل المساكن، وتحسين الخدمات المحلية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الجولة، بإزالة المخالفات في جميع مواقع العمل، والعمل على تطوير المدرسة القائمة في حرم المشروع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المساحة الإجمالية لمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون تبلغ نحو 399 ألف م2؛ أي نحو 95 فدانًا، وتشمل مكونات المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة إنشاء مبنى إداري تجاري ترفيهي، وتشييد 70 عمارة تراثية الطراز، ويصل إجمالي عدد الوحدات بها إلى 1692 وحدة، ويحتوي الطابق على أربع شقق، كما تشمل المشروعات تنفيذ عدد من البازارات السياحية، والمطاعم، والكافتيريات، وأماكن انتظار سيارات.. وغيرها.

ونوه وزير الإسكان بأنه في ما يتعلق بتجهيز موقع العمارات السكنية، فقد تم البدء بالعمل على إعداد وتجهيز موقع 60 عمارة، بعد إخلائه من العقبات والمخلفات؛ وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة، وجار العمل على تجهيز موقع الـ10 عمارات الأخرى، مشيرًا إلى أن تنفيذ العمارات بدأ بالفعل بنحو 50 عمارة، ويجري حاليًّا تخطيط 10 عمارات أخرى للبدء في تنفيذها.

وأشار الوزير إلى أن معدلات التنفيذ في مشروعات التطوير متقدمة، وتم تجاوز الجدول الزمني في بعض مراحلها، كما أنه من المقرر أن يصل معدل تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني للعمارات السكنية إلى 70% خلال هذا الشهر، ونحو 20% من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وشاهد رئيس الوزراء نموذجًا لإحدى العمارات السكنية، التي تتم بها أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية؛ تمهيدًا لتكون نموذجًا لأعمال التشطيبات بباقي العمارات التراثية المقرر إنشاؤها.

وتم خلال الجولة الإشارة إلى أن العمارات الجاري تنفيذها ستبدأ من طريق صلاح سالم حتى سور مجرى العيون، وستكون بارتفاعات تدريجية تتكون من أرضي و6 طوابق من ناحية صلاح سالم، وتنخفض ارتفاعاتها كلما اقتربت من سور مجرى العيون؛ حتى لا ترتفع عن السور.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه بموقع المنطقة التجارية بالمشروع، والذي تصل مساحته إلى نحو 51 ألف م2؛ حيث سيتم تنفيذها على نمط المنطقة التاريخية المتاخمة للأثر المتمثل في سور مجرى العيون، وستخصص الأنشطة التجارية بهذه المنطقة في الحرف والمشغولات اليدوية لتناسب المنطقة التاريخية.

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