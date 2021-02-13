بالخطوات.. الإجراءات المتبعة لسرعة تركيب عداد الكهرباء حال تأخرت شركة التوزيع

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من مليونَي طلب لتحويل العمل بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية.

وسوف تقوم شركات التوزيع بتركيب عداد الكهرباء لكل مشترك خلال الفترة المقبلة.

وينشر "مصراوي" الإجراءات والخطوات حال عدم قيام الشركة التابع لها المستهلك أو تأخرها في تركيب عداد الكهرباء عبر السطور الآتية :

– يتم تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد.

- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين؛ بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

1 – تقديم طلب الشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو استيفاء نموذج الشكوى المعد من قِبل الجهاز وتسليمه إلى الإدارة المختصة.

2 - تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها إلى شركة الكهرباء.

3- صورة من طلب تركيب العداد.

4- صورة من أي إيصالات مسددة، ثم يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها.

وأعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ وهي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجهاز في 1 شارع المهندس ماهر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز www.egyptera.org

٢- من خلال البرید ص.ب. 71 بانوراما أكتوبر- رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

٣- أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين :

complaints@egyptera.org

4- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

5 - الاتصال على التليفون رقم 23421476 (داخلي 154).