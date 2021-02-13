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بالأرقام.. رئيس الحجر الزراعي يكشف عن عدد المزارع المعتمدة للتصدير في 2021

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بالأرقام.. رئيس الحجر الزراعي يكشف عن عدد المزارع المعتمدة للتصدير في 2021 بالأرقام.. رئيس الحجر الزراعي يكشف عن عدد المزارع المعتمدة للتصدير في 2021

مصراوي Masrawy

03:26 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي عدد المزارع التي تم تكويدها من عام 2017 حتى 2020 بلغ 1219 مزرعة مؤهلة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف العطار، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن إجمالي مراكز التعبئة بلغ 767 محطة؛ منقسمة إلى 115 محطة للموالح و199 محطة للبطاطس، و235 للعنب والرومان، مشيرًا إلى أن سوق 2021 لم تدخل مرحلة التصدير بعد؛ نظرًا لانتهاء الموسم الماضي.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المتوقع أن يشهد موسم 2021 زيادة في معدلات التصدير للمحاصيل المصرية بالخارج، نظرًا لإجراء تفاوض مع أكثر من بلد لفتح أسواق جديدة، لافتًا إلى أن حظيت بثقة عدد كبير من الأسواق العالمية رغم جائحة .

ولفت العطار إلى أن عملية تكويد المزارع بنظام الـGPS، ساعد على تحديد مساحة كل مزرعة وحجم الإنتاج المتوقع منها؛ مما يسهل عملية مراقبة الإنتاج والتقصي للشحنات التي يتم توريدها للخارج.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن مصر اتخذت إجراءات حجرية مشددة، بداية من المزارع حتى مفارش التعبئة بالموانئ والمطارات المختلفة، من خلال إصدار التقارير الفنية لفحص المنتجات قبل تصديرها بمواقع التصدير المختلفة، مضيفًا أن عدد المراكز الخاضعة للحجر بلغت 451 مركزًا لمحاصيل "الفرولة، الرومان، الجوافة، الفلفل، البصل، الثوم".

جدير بالذكر أن مصر صدرت ما يقرب من 5 ملايين و200 ألف طن محاصيل زراعية؛ على رأسها الموالح بمليون و800 ألف طن رغم جائحة فيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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