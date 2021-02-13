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هجوم سعودي على أردوغان بعد إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021

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هجوم سعودي على أردوغان بعد إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021 هجوم سعودي على أردوغان بعد إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021

مصراوي Masrawy

03:05 م السبت 13 فبراير 2021

وكالات:

هاجم مُغرّدون سعوديون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، لإطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021.

وقال منذر آل الشيخ عبر تويتر: "في تسمية أردوغان 2021 الحاج بكتاش ولي تأكيد على أن اردوغان وخامنئي يشتركان في الحقد على العرب من بابين باب العرق وباب العقيدة!"، حسب قوله.

وأضاف: "أقول للعرب الذين يقاتلون تحت راية ايران أو راية تركيا في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق أنكم إن قاتلتم تحت راية تركية فالمصلحة فارسية والعكس صحيح"، حسب تعبيره.

كانت وكالة الأناضول أعلنت أن الرئيس التركي أطلق اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021، تكريما للشخصية الصوفية البارزة.

وعلق الكاتب الصحفي السعودي خالد الزعتر على هذه التسمية، مُغردًا: " تسمية أردوغان للعام 2021 بإسم الحاج بكتاش ولي ؤكد المؤكد بأن إيران وتركيا وجهان لعملة واحدة..".

وتابع: "المضحك انه كان الإخوانجية ومخلفات الصحوة ينادون في وقت سابق بالتحالف مع تركيا في مواجهة إيران"، حسب قوله.

ويُعد الحاج بكتاش ولي من أكبر المتصوفين وكان من أبرز الفلاسفة وهو من أتباع علي بن أبي طالب، ابن عم النبي محمد.

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