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‫ "النائب العام" يوجّه بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي في السجون ودور التوقيف لمنع تفشي

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‫ "النائب العام" يوجّه بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي في السجون ودور التوقيف لمنع تفشي فيروس كورونا ‫ "النائب العام" يوجّه بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي في السجون ودور التوقيف لمنع تفشي

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقاً مع الجهود المبذولة للحد من تفشي الجديد، وتقليل أثر الموجة الثانية للفيروس للحد الأدنى، فقد صدر توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بداخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

وأكد معاليه على أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية وفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفيروس بشكل صحيح واتباع الاستراتيجيات اللازمة للوقاية منه.


وأوضح المصدر أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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