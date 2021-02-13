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بشرة خير بعودة سياح العالم.. برلماني يشيد باستقبال مرسى علم 14 رحلة سياحية

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بشرة خير بعودة سياح العالم.. برلماني يشيد باستقبال مرسى علم 14 رحلة سياحية بشرة خير بعودة سياح العالم.. برلماني يشيد باستقبال مرسى علم 14 رحلة سياحية

مصراوي Masrawy

03:06 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال حسام الدين عوض الله صالح، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن استقبال "مرسى علم الدولي" 14 رحلة طيران سياحية دولية بداية من اليوم وخلال الأسبوع المقبل، يعد بشرة خير لعودة سياح العالم إلى عمومًا، والمحافظات والمناطق السياحية والأثرية خصوصًا؛ وفي مقدمتها محافظة البحر الأحمر.

وأضاف صالح، خلال بيان له اليوم السبت، إن هذه الرحلات من المقرر أن تصل من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا.

ووجه النائب التحية والتقدير إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر؛ لحرصهم الكبير ونجاحهم في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة ، سواء داخل المناطق السياحية والأثرية أو داخل المطارات المصرية وجميع الأماكن الأخرى التي يتردد عليها سياح العالم .

وأكد صالح أن جميع سياح العالم الذين قاموا بزيارة محافظة البحر الأحمر أشادوا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبالجهود الكبيرة التي يقوم بها اللواء عمرو حنفي؛ لجعل محافظة البحر الأحمر واحدة من أهم المحافظات والمناطق الجاذبة لسياح العالم، معربًا عن ثقته التامة في قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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