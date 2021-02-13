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"الالتزام بالتوصيات الصحية".. روحاني يتحدث عن سبيل النجاة من كورونا

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"الالتزام بالتوصيات الصحية".. روحاني يتحدث عن سبيل النجاة من كورونا "الالتزام بالتوصيات الصحية".. روحاني يتحدث عن سبيل النجاة من كورونا

مصراوي Masrawy

02:46 م السبت 13 فبراير 2021

طهران- (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني بأنه لا سبيل سوى مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتوجه نحو استخدام اللقاح المضاد للمرض، مشددا على ضرورة المزيد من المراقبة الصحية للداخلين إلى البلاد من الخارج خاصة من الدول التي تشهد تفشي فيروسات محورة من كورونا.

وقال روحاني، السبت، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة : "ليس من المعلوم تماما مدى تاثير هذه اللقاحات وفترة الحصانة التي توفرها وكذلك أي اللقاحات اكثر تاثيرا وهل هي مؤثرة على الفيروسات المحورة أم لا".

وأضاف "هنالك الكثير من القضايا المتعلقة بمجال مكافحة فيروس كورونا ولكن لا سبيل سوى التوجه إلى استخدام اللقاح. لقد توجه العالم نحو اللقاح ونحن أيضا بدأنا التطعيم وسنستمر في تنفيذ ذلك حسب الأولويات المصادق عليها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا".

وتابع روحاني "لا سبيل سوى الالتزام بجميع التوصيات الصحية التي عملنا بها خلال العام الاخير أي غسل الايدي وخفض التجمعات والتزام التباعد الاجتماعي والامر الاخر هو التطعيم الذي بدأنا به وسنستمر فيه من أجل تحصين الأفراد وخفض نسبة الوفيات وقطع سلسلة المرض".

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأت في إيران يوم الثلاثاء الماضي.

كان وزير الصحة الإيراني، سيد نمكي صرح الأحد الماضي بأن التطعيم سوف يكون أولا للأطباء وموظفي الرعاية ثم المواطنين ممن تتراوح أعمارهم من 65 عاما فأكثر

وأضاف "بعد ذلك، ستجرى عملية خطوة بخطوة، حتى يتم تطعيم جميع السكان وعددهم 83 مليون نسمة".

كورونا.. لحظة بلحظة

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