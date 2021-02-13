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تقرير كورونا اليومي.. الصحة: راجعوا عيادات تطمن إذا شعرتم بهذه الأعراض

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تقرير كورونا اليومي.. الصحة: راجعوا عيادات تطمن إذا شعرتم بهذه الأعراض تقرير كورونا اليومي.. الصحة: راجعوا عيادات تطمن إذا شعرتم بهذه الأعراض
نصحت الجميع بالتواصل مع 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

تقرير كورونا اليومي.. الصحة: راجعوا عيادات تطمن إذا شعرتم بهذه الأعراض

دعت الصحة إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق"، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً إلى أن هذه العيادات يُمكن زيارتها بدون حجز موعد وتتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (337) حالة مؤكدة، وتعافي (356) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2679) منها (456) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (372410) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (363303) حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (4) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6428) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (46841) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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