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دراجي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء إيطاليا

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دراجي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء إيطاليا دراجي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء إيطاليا

مصراوي Masrawy

02:38 م السبت 13 فبراير 2021

روما- (د ب أ):

أدى ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية، السبت، رئيسا لحكومة الوحدة الإيطالية الجديدة.

ويهدف تعيين دراجي رئيسا للوزراء في إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت حوالي أربعة أسابيع، في تلك البلاد التي ضربها وباء المستجد بقسوة.

وكانت السابقة بقيادة جوزيبي كونتي، انهارت منتصف يناير الماضي بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي "إيطاليا فيفا" (تحيا إيطاليا)، من الائتلاف الحاكم نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا.

ويتعين موافقة البرلمان الإيطالي على الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي الذي يبلغ من العمر 73 عاما.

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