أفغانستان: اندلاع حريق هائل في مكتب للجمارك بإقليم هرات

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مصراوي Masrawy

كابول- أ ش أ:

اندلع حريق هائل في مكتب للجمارك ببلدة إسلام قلعة الحدودية الواقعة في إقليم هرات غربي أفغانستان.

وقال حاكم الإقليم وحيد قتالي، في تصريح نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، السبت: "إن المكتب الذي اشتعلت فيه النيران يفتقر إلى الوسائل اللازمة لإخماد الحرائق". فيما أفاد شهود عيان باشتعال النيران في العشرات من شاحنات نقل الوقود.

ولم يدل المسؤولون المحليون بأي تصريحات بشأن سقوط ضحايا محتملين جراء الحادث، ولكنهم قالوا إن الحريق خلف خسائر مالية ضخمة للمستثمرين.