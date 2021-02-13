أخبار عاجلة

لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو -
غرق طفلة أثناء اللهو في ترعة بسوهاج -
لتركيب الأرضيات.. الآثار تغلق كوبري محمد علي بالقناطر -
روحاني يجدد التأكيد: الاتفاق النووي غير قابل للتغيير -
الفقير حظه ربانى .. مطبخ الخير يطعم فقراء الاإسكندرية بـ 2400 وجبة 5 نجوم شهريا -
أمومة مفعمة بالحنان في حديقة الحيوانات! -
8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول -
8 الصبح - التغذية السليمة في ظل التقلبات الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أفغانستان: اندلاع حريق هائل في مكتب للجمارك بإقليم هرات

Print
أفغانستان: اندلاع حريق هائل في مكتب للجمارك بإقليم هرات أفغانستان: اندلاع حريق هائل في مكتب للجمارك بإقليم هرات

مصراوي Masrawy

02:34 م السبت 13 فبراير 2021

كابول- أ ش أ:

اندلع حريق هائل في مكتب للجمارك ببلدة إسلام قلعة الحدودية الواقعة في إقليم هرات غربي أفغانستان.

وقال حاكم الإقليم وحيد قتالي، في تصريح نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، السبت: "إن المكتب الذي اشتعلت فيه النيران يفتقر إلى الوسائل اللازمة لإخماد الحرائق". فيما أفاد شهود عيان باشتعال النيران في العشرات من شاحنات نقل الوقود.

ولم يدل المسؤولون المحليون بأي تصريحات بشأن سقوط ضحايا محتملين جراء الحادث، ولكنهم قالوا إن الحريق خلف خسائر مالية ضخمة للمستثمرين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

شبكة عيون الإخبارية