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مقتل 7 على الأقل في انفجار قرب القصر الرئاسي بالصومال

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مقتل 7 على الأقل في انفجار قرب القصر الرئاسي بالصومال مقتل 7 على الأقل في انفجار قرب القصر الرئاسي بالصومال

مصراوي Masrawy

02:30 م السبت 13 فبراير 2021

مقديشو- (د ب أ):

قالت الشرطة الصومالية، السبت، إن سيارة مفخخة انفجرت قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة.

وقال ضابط الشرطة محمد عبد الشكور إن قائد السيارة فجر العبوة الناسفة بينما كان قوات الأمن تطارده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وأضاف أن أغلب القتلى من المارة الذين صادف مرورهم في الطريق عند وقوع الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. ولكن جماعة الشباب المسلحة تشن تمردا في الصومال منذ 2006 ونفذت الكثير من الهجمات التفجيرية. وأحدثها في 31 يناير عندما استهدفت فندقا في مقديشو وأسفر عن مقتل العديد.

وقال ضابط الشرطة أحمد باشاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجال الشرطة طاردوا السيارة وأطلقوا النار عليها بعدما اقتحمت نقطة التفتيش وتوجهت صوب القصر الرئاسي، مما أجبر كثيرا من المدنيين على الركض مسرعين في اتجاهات مختلفة.

وبحسب ما ذكره باشاني، تمكن الانتحاري من تفجير العبوة الناسفة التي كانت معه، مما أسفر عن مقتله وتدمير حوالي عشر سيارات، في تفجير قوي سمع دويه في أنحاء مقديشو.

يأتي هجوم السبت بعد انتهاء ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد التي استمرت أربع سنوات في 8 فبراير. وكان من المتوقع إجراء انتخابات الشهر الجاري ولكنها تأجلت جراء مأزق سياسي بين القادة الصوماليين.

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