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الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح

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الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح
وكيل الوزارة: سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم

الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح

‬ قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار: إن وضع "كورونا" الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10%.

وأضاف في مداخلة مع قناة : ندعو الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

وحول اللقاح قال: سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من سكان #المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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