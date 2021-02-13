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"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال

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"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال "أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال
عبر دراسة تشمل 300 متطوع أعمارهم بين 6 و17 عامًا

أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية إجراء دراسة سريرية جديدة لاختبار فعالية لقاح استرازينيكا المضاد لـ"كورونا" بالنسبة للأطفال والمراهقين.

وأوضحت الجامعة، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أنها ستجري هذه الدراسة على 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا.

وقال البروفيسور أندرو بولارد من جامعة أوكسفورد في بيان صدر اليوم السبت: من المهم البحث في كيفية استجابة الأطفال والمراهقين للقاح؛ حيث يمكن لبعض الأطفال الاستفادة من التطعيم، وأغلب الأطفال لا يمرضون بالفيروس.

وأضاف: من المنتظر أن تبدأ الاختبارات الأولى خلال الشهر الجاري؛ حيث سيتلقى ما يصل إلى 240 متطوعًا اللقاح، فيما سيتلقّى الباقون جرعة تم التحكم في مقدارها، ويعتمد اللقاح المسمى ChAdOx1 nCoV-19 على فيروسات معينة تظهر عند القردة بعد إدخال تغييرات على هذه الفيروسات، ويجري استخدام هذا اللقاح منذ أسابيع لتطعيم البالغين في بريطانيا.

من جهته قال جوناثان فان-تام، نائب كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية، مؤخرًا: إن هناك دراسات عديدة يجري القيام بها في الوقت الراهن لتطوير لقاحات للأطفال.

ووفقًا للجمعية الملكية لأطباء الأطفال وصحة الأطفال، من الممكن لمرض "كوفيد-19" أن يؤدي إلى الوفاة أو أن يأخذ مسارًا خطيرًا لدى الأطفال، لكن الجمعية كشفت أن هذا الاحتمال نادر الحدوث.

وقالت الجمعية: الواضح أن معدل الوفاة بهذا المرض بين الأطفال أدنى بصورة كبيرة منه بين البالغين، وثمة إشارات على قلّة احتمال إصابة الأطفال بالعدوى.

وأضافت: دور الأطفال في انتشار المرض لا يزال غير واضح، وقالت: إنه لا توجد أدلّة واضحة على أنهم أكثر نقلًا للعدوى من البالغين.

جدير بالذكر أن هذا اللقاح طوّرته شركة "استرازينيكا" البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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